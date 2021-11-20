روسيا تسجل 1254 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

المصدر: موسكو - وام

تجاوزت حالات الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا ولليوم الثالث على التوالي عتبة الـ1250 حالة وفاة.

وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي بحسب وكالة "إنتر فاكس" للأنباء عن رصد 1254 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بداية الجائحة.

وأشار المركز إلى تسجيل 37120 إصابة مؤكدة بالفيروس، وتماثل 36172 مريضا للشفاء، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 220 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19" حتى الآن.

ونوه إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا 9 ملايين و294 ألفا و188 إصابة، منها 262 ألفا و843 حالة وفاة و7 ملايين و992 ألفا و426 حالة شفاء.

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