عقيلة صالح يقدم ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا

المصدر: طرابلس - أ ف ب

قدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح المقرب من المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، ترشحه للانتخابات الرئاسية السبت، في مقر المفوضية الوطنية للانتخابات في مدينة بنغازي.

وقال صالح (77 عاما) في تصريحات نقلتها محطة "ليبيا تنتخب" التلفزيونية المخصصة للانتخابات اللبيبة "حضرت اليوم إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي المجاهدة لتقديم المستندات المطلوبة لترشيحي لمنصب رئيس الدولة الليبية" داعيا مواطنيه للمشاركة في الانتخابات بكثافة.

وفي المجموع، قدم 23 مرشحا رئاسيا ملفاتهم، بالإضافة إلى صالح، كما أفادت المفوضية العليا للانتخابات على موقعها الإلكتروني.

وهذه الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، وهي الأولى التي تجرى بالاقتراع العام في ليبيا، وتأتي تتويجا لعملية سياسية شاقة ترعاها الأمم المتحدة. وتسجل أكثر من 2.83 مليون ليبي من أصل سبعة ملايين ليبي للتصويت فيها.

ويرى المجتمع الدولي، أن إجراء الانتخابات، الرئاسية أولا على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر، أمر ضروري لتهدئة الوضع في البلاد التي تملك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا.

لكن في سياق أمني ما زال هشا وخلافات سياسية مستمرة، بما في ذلك خلاف على موعد الانتخابات، يبقى إجراء الاقتراع غير مؤكد.

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