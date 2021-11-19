كامالا هاريس تولت رئاسة أميركا لساعة و25 دقيقة

المصدر: واشنطن - وكالات ومتابعات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن استأنف مهماته الرئاسية قرابة الساعة 16.35 ت غ الجمعة بعدما سلمها لفترة قصيرة لنائبة الرئيس كامالا هاريس بسبب خضوعه لجراحة تتطلب تخديرا.

وكتبت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي عبر "تويتر" ان الرئيس الأميركي الذي خضع لتنظير "روتيني" للأمعاء تحدث إلى هاريس ومدير مكتبه "قرابة الساعة 11.35 هذا الصباح. كان في حال جيدة وقد استأنف مهماته في تلك اللحظة"، لافتة إلى أن بايدن سيلازم حاليا مستشفى وولتر ريد قرب واشنطن لمتابعة تطور وضعه الصحي.

في السياق نفسه، أفاد البيت الأبيض أن بايدن نقل صلاحياته إلى نائبته هاريس لساعة و25 دقيقة الجمعة.

وقالت الرئاسة الأميركية إن رسالتي الرئيس إلى مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب اللتين تعلنان انتقال السلطة هذا وفق الشروط التي ينص عليها الدستور، تم إرسالهما في الساعة 10.10 بتوقيت واشنطن (15.10 ت غ)، وتسلم جو بايدن صلاحياته مجددا في الساعة 11.35 بالتوقيت المحلي (16.35 ت غ).

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