ضبط هارب من 1195 سنة سجن في مصر.. «عليه 124 قضية تزوير»

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، من ضبط مسجل محكوم عليه بالسجن 1195 سنة، في 124 قضية بمحافظة بورسعيد.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، فقد أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، اختباء «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شرق ببورسعيد» مطلوب التنفيذ عليه في 124 قضية «تزوير»، بإجمالي مدد حبس «1195 سنة» بإحدى الفيلات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة خشية ضبطه.

وحسب صحيفة "الوطن" ،جرى ضبط المتهم حال تواجده بالفيلا المشار إليها، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news