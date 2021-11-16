السعودية تمنح الجنسية لـ27 شخصاً.. بينهم أطباء ورجال دين

المصدر: الرياض - متابعات

استوعبت القوائم الأولية للممنوحين الجنسية السعودية، بعد صدور الموافقة الملكية، مجالات عدة شملت خبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية.

وقالت قناة "العربية" إن الأسماء الجديدة التي مُنحت الجنسية السعودية ضمت 27 شخصاً، وهم:

مصطفى تسيريتش

عضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي، أحد كبار العلماء المصادقين على وثيقة مكة المكرمة.

حسين الداودي

يعمل حالياً رئيساً للمجلس الاسكندنافي للعلاقات، عضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي، ومن المصادقين على وثيقة مكة المكرمة.

محمد نمر السماك

الأمين العام للجنة الإسلامية - المسيحية للحوار، عضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي.

عبدالله صالح عبدالله

من الأكاديميين البارزين من العراق، برع علمياً في الكتابات التاريخية، خاصة تاريخ المملكة، والخليج عموماً.

رضوان نايف السيد

باحث في دراسات الفكر الإسلامي، عضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي، أحد كبار العلماء المصادقين على وثيقة مكة المكرمة، حائز على جائزة الملك فيصل العالمية في حقل الدراسات الإسلامية.

محمد الحسيني

أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان، ودعم مشروع اعتدال الطروحات الوسطية، ونبذ الطائفية.

عماد محمد تليجة

استشاري أمراض معدية، حاصل على البورد الأميركي في الأمراض المعدية، وعلى شهادة الإدارة والقيادة للأطباء من كنجز فند في بريطانيا، وشهادة الاستشارات الصحية الدولية من جامعة ليفربول، وهو عضو في أكثر من مجموعة خبراء.

فاروق عويضة

استشاري جراحة قلب، حاصل على الدكتوراه الأوروبية في جراحة القلب والشرايين، والبورد الأوروبية في جراحة القلب والشرايين. وقام بإجراء أكثر من 5 آلاف عملية قلب مفتوح.

عماد الدين ناجح عزت كنعان

رئيس قسم الأمراض العصبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي، ويُعد أحد أشهر جراحي الأعصاب على مستوى العالم.

خالد حموي

حاصل على البورد الأميركي في الباطنة والكلى، نائب المدير للتميز السريري في التجمع الصحي الأول بالشرقية، استشاري الباطنة وزراعة الكلى، حاصل على الزمالة الأميركية للمديرين التنفيذيين في القطاع الصحي، والزمالة الأميركية لأمراض الكلى.

محمد غياث جميل

استشاري عناية مركزة، حاصل على البورد الأميركي في العناية المركزة والأمراض الصدرية واضطرابات النوم، أنشأ أول وحدة عناية مركزة تلفزيونية عن بعد للعناية بالمرضى للتقليل من عناء ومخاطر السفر للمرضى، وأنشأ أول مشروع للتهوية المنزلية للمرضى الذين يعانون من قصور تنفسي مزمن.

وليد خالد رشيد

استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية ونخاع العظام في مستشفى الملك فيصل التخصصي، حاصل على البورد الأسترالي، ولديه 32 بحثاً علمياً.

مصطفى عبدالله صالح

طبيب، له 235 ورقة علمية في مجالات علمية عالمية متخصصة، ووصل عدد الاقتباسات لأعماله 7761، ولديه مساهمات بالارتقاء بصحة الطفولة.

أنصر مراح

عضو هيئة تدريس، بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في هندسة المواد وتطبيقاتها وخلائط مزيجات المعادن، له أكثر من 90 بحثاً منشوراً، و50 بحثاً في مؤتمرات عالمية، وله 11 براءة اختراع مسجلة، و3 أخرى قيد التسجيل

محمد عبدالعزيز مصطفى حبيب

عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في ديناميكا الحرارة والموانع والاحتراق وتآكل أجهزة المصانع، ويشرف على مركز بحوث احتجاز الكربون، له أكثر من 200 بحث منشور، و50 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله 24 براءة اختراع مسجلة، و20 براءة اختراع قيد التسجيل.

بيكر يلباس

عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في علوم هندسة المواد وتطبيقاتها وخلائط المعادن والتصنيع وعلوم الحرارة والموانع والتصميم باستخدام الليزر وتوليد الطاقة، وله أكثر من 13 كتاباً مؤلفاً، وعدد كبير من فصول في كتب، وأكثر من 400 بحث منشور في مجلات محكمة، وله 26 براءة اختراع مسجلة، وحاصل على عدة جوائز تميز.

محمد عبدالكريم عنتر

عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في تقنيات تحلية المياه، نفذ كثيراً من المشاريع البحثية التطبيقية المدعومة، له أكثر من 70 بحثاً منشوراً، و40 بحثاً في مؤتمرات عالمية، وله 8 براءات اختراع مسجلة، و8 براءات أخرى قيد التسجيل، وحاصل على عدة جوائز تميز.

توفيق عبده صالح عوض

عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال الكيمياء، خصوصاً في المواد التصنيعية والمواد الثانوية والبوليميرية المركبة، والمحفزات والتحلل الضوئي، وله أكثر من 340 بحثاً منشوراً، و30 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وعدة براءات اختراع مسجلة.

علي حسين مقيبيل

عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال تقنية الاتصالات ونفاذ الإشارات وتحليلها والمواصفات والقياسات الهندسية لقنوات الاتصالات، وله أكثر من 40 بحثاً منشوراً، و70 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله عدد من براءات الاختراع المسجلة..

عز الدين زرقين

عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال تقنية الاتصالات المشوشة ومرشحات ذاتية التعديل وتحليل الإشارات الرقمية والشبكات والذكاء الاصطناعي، وله أكثر من 80 بحثاً منشوراً، و130 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله 18 براءة اختراع مسجلة.

سمير مكيد

عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال تقنيات التصنيع الحديثة وتصميم الأجهزة والمكائن الدقيقة والمواد الذكية والميكاترونيكس، وله أكثر من 70 بحثاً منشوراً، و100 بحث في المؤتمرات العالمية والمشاركة في تأليف الكتب، وله 20 براءة اختراع مسجلة أو تحت إجراءات التسجيل.

أيمن حلمي الملح

عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في هندسة الحاسب الآلي، خاصة في تصميم وتصنيع واختبار الأنظمة الرقمية والدوائر الإلكترونية هائلة التكامل، له أكثر من 40 بحثاً منشوراً في المجلات المحكمة، وأكثر من 50 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله 7 براءات اختراع مسجلة.

بسام العلي

عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال الكيمياء، وبالأخص في مجال الكيمياء الصناعية والمحفزات المتجانسة وغير المتجانسة، وله أكثر من 90 بحثاً منشوراً، و15 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله 12 براءة اختراع مسجلة، وحاصل على عدة جوائز.

الهادي محمد عقون

حاصل على الماجستير والدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة، ومهندس محترف مسجل في الولايات المتحدة، وأنتج 36 بحثاً علمياً مميزاً في مجلات عالمية، و37 بحثاً علمياً في مؤتمرات دولية، و9 أبحاث في التعليم الجامعي.

صلاح الدين محمود أحمد الكتاتني

عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في هندسة البترول، وبالأخص في آبار النفط والطرق المثلى في حفرها وزيادة إنتاجيتها وتنظيفها واستخدام الذكاء الصناعي في ذلك. له أكثر من 77 بحثاً منشوراً، وأكثر من 100 بحث في المؤتمرات العالمية، وله أكثر من 23 براءة اختراع مسجلة أو معلنة، و13 أخرى قيد التسجيل.

محمد أحمد نصر الدين محمود

عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في هندسة البترول، وبالأخص في زيادة إنتاجية وكفاءة حقول النفط والغاز، له أكثر من 130 بحثاً منشوراً، و170 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله أكثر من 60 براءة اختراع مُسجلة أو معلنة، و25 أخرى قيد التسجيل.

موسى قاري سيد

من مواليد المملكة، حصل على بكالوريوس طب نووي من جامعة (انكارنيت ورد)، وماجستير كيمياء إشعاعية من جامعة (أيوا)، ودكتوراه في العلوم الإشعاعية من كلية طب (أوهايو بتوليدو)، ودكتوراه في إدارة التعليم العالي من جامعة بنسلفينيا، ويعمل الآن بروفسوراً في العلوم الصحية في جامعة كاليفورينا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news