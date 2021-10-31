الاتحاد الأوروبي يستأنف مساعداته المالية للسلطة الفلسطينية خلال أسابيع

المصدر: رام الله ■ د.ب.أ

أعلن مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، أمس، (اليوم السبت)، أنه سيتم استئناف المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد إلى السلطة الفلسطينية خلال أسابيع. وصرح المتحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن الاتحاد سيصرف خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة جزءاً من التعهدات المالية للسلطة الفلسطينية للمساهمة في دفع جزء من رواتب الموظفين العموميين. وذكر عثمان أن الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة غير مسبوقة في الوضع المالي، والاتحاد الأوروبي يتابع ما يجري عن كثب مع وزارة المالية الفلسطينية ورئاسة الوزراء. وامتنع الاتحاد الأوروبي، الداعم الأكبر للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، للمرة الأولى، عن دفع مساهماته المالية السنوية البالغة أكثر من 150 مليون دولار، بسبب ما أرجعه مسؤولون في الاتحاد إلى «أسباب فنية».

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