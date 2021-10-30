السودان.. 3 قتلى في احتجاجات «مليونية 30 أكتوبر» بالخرطوم

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

قتل ثلاثة متظاهرين السبت في الخرطوم حيث اجتاح عشرات الآلاف من السودانيين الشوارع للمطالبة بحكومة مدنية، بعد ستة أيام من إبعاد قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية لمرحلة انتقالية.

وقالت لجنة الأطباء المركزية السودانية في بيان إن سودانيين اثنين «قتلا برصاص القوات الأمنية».

وأضافت اللجنة في بيان لاحق «ارتقاء روح شخص ثالث اليوم ( شاب 19 سنة) بمستشفى الأربعين بعد تعرضه لرصاص حي بالصدر».

وبذلك ترتفع حصيلة الاحتجاجات إلى 12 قتيلا منذ الاثنين ونحو 300 جريح.

ونفت الشرطة السودانية في بيان استخدام الرصاص الحي وقالت «هنالك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية وهاجمت الشرطة وبعض المواقع الهامة ما دعا الشرطة لإستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص بل أن أحد أفرادها أصيب بعيار ناري جاري التحقق من مصدره».

وهتف المتظاهرون في جميع أحياء العاصمة السودانية «المدنية خيارنا».

ورددوا مجددا العديد من شعارات انتفاضتهم التي أسقطت البشير في إبريل 2019 مثل «حرية، سلام، عدالة» و«ثوار، أحرار حنكمل المشوار» فيما كان بعضهم يرفع صور رئيس وزراء السودان المقال عبدالله حمدوك الذي وضع قيد الاقامة الجبرية في منزله بالخرطوم.

وذكر شهود ومراسلو وكالة فرانس برس أن التظاهرات بدأت بعيد الظهر في ضاحية أم درمان بشمال غرب الخرطوم وامتدت سريعا إلى جميع أحياء الخرطوم، كما انطلقت تظاهرات في مدينتي بورتسودان وكسلا في شرق السودان.

وصباح السبت كانت خطوط الهواتف مقطوعة في الخرطوم مع إمكان الاتصال من الخارج فقط بالهواتف السودانية. كذلك، كانت شبكة الإنترنت مقطوعة.

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