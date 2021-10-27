استمرار المعارك في جنوب مأرب.. والميليشيات تتكبد خسائر كبيرة

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

أكد المركز الإعلامي للجيش اليمني استمرار المعارك في مناطق متفرقة بمديريتي "الجوبة وجبل مراد" في جنوب مأرب، مشيراً إلى أنه بمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تم إفشال هجمات عدة للميليشيات الحوثية، وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في صفوف عناصرها وعتادها القتالي.

وأضاف أن القوات والقبائل خاضت معارك متواصلة خلال الساعات الماضية ضد ميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من مديرية الجوبة بما فيها مركز المديرية منطقة "الجديدة"، وتم تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن المعارك تركزت في "نجد مرقد، نجد نجاء، مفرق البيضاء – حريب، وجبل الكتف، والجديد، والفلج، ويعرة، ومفرق جبل مراد".

إلى ذلك أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه مطار أبها، ونجران جنوب المملكة العربية السعودية، مؤكداً استمرار التحالف في الدفاع عن المدنيين والأعيان المدنية وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وشنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة على مواقع وأهداف وتعزيزات الحوثيين في مناطق متعددة من جنوب وغرب مأرب، أدت إلى تدمير آليات عسكرية ومواقع حوثية في مديريات الجوبة وجبل مراد وصرواح ومدغل ومجزر في محافظة مأرب.

وفي الجوف، دكت مقاتلات التحالف موقعا حوثيا يضم أسلحة متنوعة وحديثة، في منطقة الأجاشر، وتم تدمير كمية من الأسلحة، فضلا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الحوثيين.

وفي حجة، دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية، أثناء تحركها باتجاه مناطق التماس في مديرية حيران، ما أدى إلى تدمير آليات ومصرع وإصابة عدد من الحوثيين، وتزامن ذلك مع تجدد المواجهات بين قوات الجيش اليمني والمقاومة من جهة، والميليشيات الحوثية من جهة أخرى.

وفي الحديدة، واصلت ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين والمزارع في مناطق التماس بـ"التحيتا وحيس والدريهمي وبيت الفقيه، وشرق مدينة الحديدة"، فما ردت القوات المشتركة على مصادر النيران وتم تدمير أوكار حوثية ومرابض مدفعية وأسلحة في تلك المناطق.

وأصيب مدني يدعى أسامه علي صغير برصاص قناص حوثي، أثناء عمله في بناء بيته في حي ربع الحضرمي بمدينة حيس، فيما توفي طفلين ورجل مسن جراء انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي في مدينة الدريهمي.

وفي البيضاء، تجدد القصف المتبادل بين القوات المشتركة والجنوبية من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى في جبهة ثرة في مديرية مكيراس على تخوم محافظة ابين، بعد محاولة الحوثيين التقدم نحو مواقع المشتركة والجنوبية في "جبال الكور، والعلب وموقع عدن" المطلة على لودر أبين، وأكدت مصادر ميدانية أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة.

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