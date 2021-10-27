مصر: منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا للمولات ودور السينما

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين، إنَّ اللجنة العليا لإدارة الأزمة حددت تاريخ محدد في شهر نوفمبر تمنع دخول العاملين أو المتعاملين غير المطعمين بلقاحات كورونا للمؤسسات الحكومية، لافتا أن تعميم ذلك على أماكن أخرى مثل الأندية الرياضية أو المولات أو دور السينما خطوات تدرسها اللجنة العليا.

وأضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أنَّ هذه الأماكن تشهد تكدس وكثير من الدول تطبق ذلك، ولا تسمح بدخول الأماكن العامة سواء الترفيهية أو الاجتماعية أو الرياضية إلا بالحصول على اللقاح، ونأخذ في مصر هذه الخطوات تدريجيا، وكلما نصل لخطوة معينة تؤدي لضمان زيادة اللقاحات وتوفرها وسهولة الحصول عليها إضافة للحماية والوقاية للمتعاملين مع هذه الجهات.

ولفت أن التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، منذ وقت قريب، كان يستهدف الفئة العمرية من سن 18 عاما فأكثر، ولم يكن هناك تطعيم للسيدات الحوامل أو متوقعات الحمل أو المرضعات، مؤكدا على أن تعطيم هذه الفئات حاليا أصبح مُجازا، لافتا أن أنواع التطعيمات التي سوف تجاز للسيدات الحوامل ومتوقعات الحمل والمرضعات، وتحصل على الموافقة العالمية والمنظمات العلمية العالمية وهيئة الدواء المصرية سوف تُستخدم.

وأوضح أن شركة "فايزر" أجرت تجارب إكلينيكة سريرية وأعلنت أن بإمكانها تطعيم الفئة العمرية من 12 لـ18 عاما، ثم أجرت تجارب على ما هم أقل من 12 عاما أي من 5 لـ12 عاما، وبالتالي المُجاز حاليا عالميا هو لقاح فايزر الذي يمكن استخدامه لمن سنه أقل من 12 سنة.

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصري ستعطي موافقة معالجة، لإعطاء اللقاح للفئة العمرية من 16 لـ18 سنة بلقاح فايزر، وعندما يتوفر لقاحات أو تحصل على موافقات علمية فنية سنبدأ في تطعيم لمن سنه أقل من ذلك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news