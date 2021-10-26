منظمة الصحة العالمية: "الوباء لم ينته بعد"

المصدر: جنيف - أ ف ب

قالت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم ينته بعد، ودعت الدول إلى الاعتراف بجميع اللقاحات التي وافقت عليها الوكالة.

وتجتمع لجنة الطوارئ الخاصة بكوفيد-19 برئاسة الفرنسي ديدييه حسين كل ثلاثة أشهر لتقييم الوضع الوبائي.

وبعد اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، أصدرت اللجنة بيانًا الثلاثاء أكدت فيه أنه "في حين تم إحراز تقدم من خلال زيادة استخدام لقاحات وعلاجات ضد كوفيد-19، فإن تحليل الوضع الحالي ونمذجات التنبؤ تشير إلى أن الجائحة لم تنته بعد".

وهذه هي اللجنة نفسها التي نصحت في اجتماعها الثاني في 30 يناير 2020، المدير العام لمنظمة الصحة بإعلان حالة طوارئ صحية على صعيد العالم، وهي أعلى مستوى تأهب لمواجهة وباء. وهو ما فعله.

وقالت اللجنة في بيانها الصادر الثلاثاء إنها قررت الأسبوع الماضي "بالإجماع أن الوباء لا يزال يشكل حدثًا استثنائيا يلحق الضرر بصحة السكان في العالم ويطرح تهديدا بمواصلة التفشي عالميا والتأثير على حركة التنقل ويتطلب استجابة دولية منسقة".

وفي توصياتها للدول، طلبت اللجنة من الدول "الاعتراف بجميع اللقاحات التي حصلت على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ" من منظمة الصحة العالمية.

وحتى الآن وافقت منظمة الصحة العالمية على لقاحي موديرنا وفايزر-بايونتيك ويعتمدان على تقنية الحمض الريبي النووي المرسال ولقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينيين ولقاح حونسون أند جونسون بالإضافة إلى نسخ مختلفة من لقاح أسترازينيكا. من المتوقع اتخاذ قرار قريباً بشأن لقاح كوفاكسين الذي طوره مختبر بهارات بايوتيك الهندي.

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