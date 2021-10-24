حريق ضخم يأتي على 16 متجراً وسط عمّان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال نائب مدير دفاع مدني شرق العاصمة الأردنية عمان علاء عبيدات، اليوم الأحد، إن كوادر الإطفاء في مديرية الدفاع المدني، أخمدت فجر الأحد، حريقا في عدد كبير من المحلات والـ "بسطات" في مجمع رغدان الشهير وسط العاصمة.

وأضاف عبيدات أن "الحريق أتى على 16 محلا تجاريا ومساحته الإجمالية 1000 متر مربع".

وأشار عبيدات إلى أن "نتائج التحقيق لمعرفة سبب حريق مجمع رغدان ستظهر خلال 48 ساعة".

وقال شهود عيان أن اعمدة الدخان تصاعدت من الموقع وسط العاصمة عمان، وإن التيار الكهربائي انقطع عن المنطقة المحيطة في موقع الحريق. وقالت مديرية الأمن العام في بيان صحفي، إن فرق الإطفاء أخمدت الحريق وسيطرت عليه ومنعت انتشاره لأماكن مجاورة من دون وقوع أي إصابات بالأرواح، مؤكدة فتح تحقيق بأسباب الحريق.

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