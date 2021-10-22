معارك في مأرب ومقاتلات «التحالف» تستهدف مواقع حوثية في 5 مديريات

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الشرعية اليمنية والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، اليوم الجمعة، بمختلف جبهات محافظة مأرب، فيما واصلت مقاتلات التحالف شن غاراتها المساندة واستهدفت مواقع وآليات وتعزيزات حوثية في مناطق عدة.

وأكدت مصادر ميدانية، اندلاع معارك عنيفة بين الجانبين في أطراف قرية واسط، وقرب مفرق البيضاء - الجوبة جنوب مأرب، عقب محاولات الميليشيات الحوثية التقدم تحت غطاء ناري كثيف للسيطرة على منطقة الجديدة، مركز مديرية الجوبة.

وأشارت المصادر إلى إن الميليشيات دفعت بتعزيزات كبيرة وشكلت اكثر من 20 نسقا قتاليا لتحقيق أهدافها، إلا أنها فشلت نتيجة صمود أبناء المنطقة والقبائل والقوات الحكومية المساندة لهم، إلى جانب شن مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المركزة.

وفي جبهة ملعاء، الفاصلة بين مديريتي حريب والجوبة، دارت معارك عنيفة بين الطرفين على مشارف معسكر الخشينة، مقر اللواء 26 ميكا، امتدت إلى مفرق أم ريش، ومنطقة نصير، تكبدت فيها الميليشيات عشرات القتلى والجرحى على يد القبائل والقوات وغارات التحالف.

وتزامنت المعارك مع شن مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وآليات حوثية في مديريات العبدية، حريب، الجوبة، رحبة، وماهلية جنوب مأرب، دمرت فيها آليات قتالية وخلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وحالت دون تقدم الميليشيات نحو مناطق جديدة.

وفي غرب مأرب، تواصلت معارك الكر والفر بين الجانبين في جبهات الكسارة والمشجح بمديرية صرواح، حيث تم نصب كمين محكم للحوثيين في جبهة الكسارة ما أدى لتدمير ثلاثة آليات، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، تم حصر 13 جثة مرمية بالمنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن سرية حوثية انتهت بالكامل بينها ثلاثة من القيادات الميدانية البارزة، أثناء محاولتها التقدم في جبهة الكسارة بصرواح، نتيجة ضربات القوات والقبائل، وغارات مقاتلات التحالف في ساعات متأخرة من مساء امس الخميس.

وفي الجوف، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، ثلاث غارات جوية مركزة، استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي في مدينة الحزم عاصمة المحافظة، ومعسكر اللبنات شرق المدينة، أدت لتدمير تحصينات وآليات قتالية للميليشيات، وخلفت قتلى وجرحى في صفوف عناصرها.

وفي شبوة، دعت قيادات عسكرية شاركت في تحرير المحافظة سابقا، إلى الوقوف في وجه مخطط عناصر حزب والإصلاح، وميليشيات الحوثي، والتصدي وإفشال تلك المخططات الهادفة للسيطرة على المحافظة والمنشآت الحيوية فيها.

إلى ذلك شهدت مديرية الصعيد في شبوة، وقفة احتجاجية لسكان المديرية، دعوا فيها إلى سرعة إنقاذ المحافظة من الحوثيين وعناصر حزب الإصلاح، ونددوا عبر رفع لافتات بعملية تسليم مديريات بيحان وعسيلان وعين للميليشيات الحوثية.

وفي تعز، تواصلت المواقف المؤيدة للمقاومة الوطنية والقوات المشتركة في الساحل الغربي، حيث شهدت مناطق وادي الغيل والعلاقمة والكدحة غرب المحافظة، وقفات قبلية دعما وتأييد للمقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح، والقوات المشتركة في الساحل الغربي بشكل عام.

وأعلنت تلك الوقفات دعمها ومساندتها الكاملة للمقاومة الوطنية والقوات المشتركة، لاستعادة الدولة واستكمال تحرير الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرت الحوثيين، كما أعلنت مساندتها بالرجال والسلاح والمال والقتال إلى جانب تلك القوات.

وفي الحديدة، واصلت الميليشيات الحوثية استهداف المناطق المدنية والمزارع في مناطق التماس بمديريات التحيتا وحيس والدريهمي وبيت الفقيه، فيما تم إسكات مصادر نيران حوثية كانت تستهدف المدنيين شرق مدينة الحديدة مركز المحافظة.

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