إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة

المصدر: بغداد - وام

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن نتائج الانتخابات الأولية بعد الانتهاء من عملية التدقيق.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إن المفوضية نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم النتائج الأولية كاملة بعد إضافة نتائج 3681 محطة لم تدرج ضمن النتائج الأولية التي اعلن عنها في 11 أكتوبر الماضي.

وأضاف إن جميع النتائج لغاية الآن تعد أولية وقابلة للطعن أمام مجلس المفوضين استنادا لقانون المفوضية لافتا إلى أن مفوضية الانتخابات لم تتأثر بأي صراع سياسي وأي تنافس لأن مهمتها

الوحيدة الحفاظ على أصوات الناخبين والمرشحين.

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