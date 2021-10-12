الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري السادس لـ «مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا»

المصدر: نور سلطان - وام

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري السادس لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا «السيكا» الذي انعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان، حيث أكدت على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب، وتنسيقها من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قارة آسيا.

وترأس وفد دولة الإمارات إلى أعمال الاجتماع الذي اختتم أعماله اليوم «الثلاثاء» أحمد الصايغ، وزير دولة، الذي قال في كلمة الدولة أمام الاجتماع «إنه يجب أن تسعى منطقتنا للتغلب على الصعوبات والتوترات المتزايدة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وحل النزاعات، وتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي، وتوطيد السلام، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز التسامح، والتفاهم المتبادل».

وشدد الصايغ على أهمية «إكسبو 2020 دبي»، الذي تستضيفه دولة الإمارات كمنبر لتواصل العقول، وتجمع لتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الدولية.

وبالنسبة للوضع الراهن في أفغانستان، أكد معاليه على الحاجة الماسة لتعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان، بما يلبي تطلعات الشعب الأفغاني، لاسيما النساء والشباب، ولتطوى صفحات المعاناة لصالح السلام والازدهار.

كما أشار الصايغ إلى أن هذا العام يعد مرحلة مهمة مع سعي دول العالم إلى التصدي لجائحة كوفيد-19، وتأمين سلاسل الإمداد لشعوبها، والسعي إلى التعافي من الجائحة صحيا واقتصاديا وأمنيا.

وأوضح في هذا الصدد إلى أنه في إطار عملها الدؤوب والمستمر في دعم الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انتشار «كوفيد-19»، قدمت دولة الإمارات المساعدات الطبية والغذائية للعديد من الدول بهدف دعم جهودها في احتواء الجائحة.

وشدد معالي الصايغ في ختام كلمته على أهمية تكثيف التعاون لنشر التسامح، ولبناء مجتمعات متعايشة سلميا، عبر التصدي لخطاب الكراهية، وأكد على أهمية تعزيز التعاون المتعدد الأطراف.

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