صدور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العراق .. فيديو

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، اليوم الاثنين، صدور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أجريت، الأحد.

وقال رئيس مجلس المفوضين، القاضي جليل عدنان خلف، إن "السرعة الكبيرة التي أعلنت فيها النتائج كانت نتيجة التعاون بين مؤسسات الدولة والقوات الأمنية".

وأضاف خلف إن النتائج أعلنت في محافظات ديالى، القادسية، المثنى ميسان، واسط، دهوك، صلاح الدين، كربلاء، النجف وأربيل.

ودعا خلف العراقيين إلى الاطلاع على النتائج بزيارة الموقع الإلكتروني للمفوضية.

وشارك في الانتخابات بحسب المفوضية نحو 10 ملايين عراقي من أصل نحو 25 مليونا يحق لهم المشاركة.

وبلغت نسبة المشاركة "الأولية" في الانتخابات 41 في المئة، وفق ما أعلنت المفوضية، ما يعني أن نسبة المقاطعة تجاوزت تلك التي سجلت عام 2018.

وقالت المفوضية إن هذه النسبة احتسبت من "مجموع المحطات المستلمة والبالغة نسبتها 94 في المئة" من مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أن عدد المصوتين الأولي بلغ أكثر من 9 ملايين شخص.

وجاءت نسبة المشاركة في مدينة دهوك الأعلى بين مختلف المدن العراقية بنسبة 54%، وجاءت محافظة صلاح الدين في المرتبة الثانية بنسبة 48%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news