تعديل وزاري مرتقب في الأردن.. والوزراء يقدمون استقالاتهم

المصدر: عمان - رويترز

أعلنت قناة المملكة التلفزيونية المملوكة للدولة في الأردن اليوم الأحد أن وزراء الحكومة قدموا استقالاتهم قبيل تعديل وزاري مرتقب.

وطالب رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أعضاء حكومته بتقديم استقالاتهم تمهيدا لتعديل حكومي.

وقالت مصادر رسمية إن هذا سيكون رابع تعديل منذ تولي بشر الخصاونة رئاسة الحكومة في أكتوبر 2020.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله، عين الخصاونة من أجل استعادة ثقة المواطنين في أسلوب التعامل مع الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا وتهدئة الغضب من عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على الوفاء بتعهدات الرخاء وكبح جماح الفساد.

وسبق للخصاونة، الذي تلقى تعليمه في بريطانيا، العمل دبلوماسيا لفترة طويلة قبل أن يعمل مستشارا في الديوان الملكي.

ونالت حكومة الخصاونة إشادة من صندوق النقد الدولي بسبب طريقة تعاملها مع الاقتصاد خلال الجائحة.

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