ابنا رفعت الأسد يختلفان على عودته: أحدهما يرحب وآخر يسخر من والده بشدّة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تباينت المواقف حول عودة رفعت الأسد إلى سوريا، ليس بين السوريين في الداخل والخارج، بل أيضا ضمن أضيق أطر العائلة، وعائلة رفعت ذاته.

وفي التفاصيل كتب دريد الأسد الابن الأكبر لرفعت، عبر صفحته على الفيسبوك ما بدا وكأنه رد على أخيه فراس، المعارض لرفعت، والمعارض للسلطات السورية.

تدوينتان مقتضبتان، وفق موقع "روسيا اليوم"، نشرهما كل من فراس ودريد، عكست مواقف كل منهما، ليس فقط من السلطات في سوريا، بل أساسا من والدهما (وهما أخان غير شقيقين).

فراس الأسد الذي سبق أن نشر كثيرا عن والده، وأبدى مواقف معارضة له، بما في ذلك بعض أسرار "القائد"، كتب على صفحته تعليقا على خبر عودة قائد "سرايا الدفاع" ونائب رئيس الجمهورية السابق، ظهرت فيه سخرية واضحة وقاسية حيث قال:

"مانعين الدبكة أمام بوابة الحارة تبع سيادة القائد لأقل من ألف شخص مشان البرستيج، ولحد هلق ما عم يتأمن معهم غير 4 دبيكة، و2 نخيخة"

أما دريد فقد اعتبر العودة يوما حاسما، فيه "تبيضّ وجوه وتسود وجوه" حسب ما نشر دريد وأضاف: "اللهم اجعلنا من أصحاب الوجوه البيضاء ولا تجعلنا من أصحاب السواد منها".

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