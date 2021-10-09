أول اجتماع مباشر بين طالبان ومسؤولين أميركيين بالدوحة

المصدر: إسلام آباد - د ب أ

عقد وفد من حركة طالبان برئاسة وزير خارجيتها، أمير خان متقي، لقاء مع وفد أميركي رفيع المستوى في الدوحة، حسبما أعلن الوزير اليوم السبت.

وقال متقي في مقابلة مع وكالة أنباء بختار الأفغانية، إن وفد طالبان طلب خلال الاجتماع أن تقوم الولايات المتحدة بإلغاء قرارات تجميد أصول البلاد.

وكانت الولايات المتحدة قد جمدت أصولا لأفغانستان تقدر بتسعة مليارات دولار عقب استيلاء طالبان على البلاد في أغسطس.

وأدت هذه الخطوة إلى نقص حاد في العملة، فضلا عن ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود.

وذكر متقي «لا يجب بذل أي جهد لإضعاف الحكومة الحالية، حيث أن عدم الاستقرار في أفغانستان لن يفيد أحدا».

وأضاف متقى أن وفد طالبان طلب أيضا مساعدات إنسانية لأفغانستان، وقال الوفد الأميركي إن واشنطن ستبحث الأمر.

وهذا هو أول اجتماع مباشر بين طالبان ومسؤولين أميركيين منذ استيلاء الجماعة المسلحة على البلاد.

وذكر متقي أن الوفد الأميركى تعهد بمواصلة دعم برنامج التطعيم ضد كوفيد 19، في أفغانستان.

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