بينها الإمارات و5 دول عربية.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أجرى مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم تحديثا على قائمة البلدان الثالثة الآمنة من الناحية الوبائية، والتي يُنصح سكانها الدول الأعضاء برفع قيود السفر تدريجياً حيث تم رفع قيود دخول المسافرين من 16 دولة بينها الإمارات والسعودية والبحرين والكويت والأردن وقطر.

وفي التحديث الأخير، الذي تم اليوم الجمعة، حثت الدول الأعضاء على رفع قيود دخول المسافرين من البحرين والإمارات العربية المتحدة، بعد أن سجلت الدولتان في الأسابيع الأخيرة انخفاضًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، المسجلة في أراضيهما.

وعقب مراجعة بموجب التوصية الخاصة بالرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قام المجلس بتحديث قائمة البلدان والمناطق الإدارية الخاصة والكيانات الأخرى والسلطات الإقليمية التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها، حيث تم إضافة البحرين والإمارات العربية المتحدة إلى القائمة

وحسب البيان الصحافي للمجلس، الذي صدر اليوم، بعد الإضافتين، فإن قائمة البلدان الثالثة الآمنة من الناحية الوبائية، والتي يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تلغي قيود السفر فيها تدريجياً على الحدود الخارجية، ابتداءً من اليوم الثامن من أكتوبر، تتكون مما يلي:

- الإمارات العربية المتحدة (جديد)

- البحرين (جديد)

- أستراليا

- كندا

- تشيلي

- الأردن

- الكويت

- نيوزيلاندا

- دولة قطر

- رواندا

- المملكة العربية السعودية

- سنغافورة

- كوريا الجنوبية

- أوكرانيا

- أوروغواي

- الصين (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو)، رهنا بتأكيد المعاملة بالمثل.

وبحسب البيان الصحافي، فإن القائمة ليست ملزمة، وللدول الأعضاء الحرية في إزالة حظر الدخول على الحدود الخارجية للمسافرين من دول غير مذكورة أعلاه.

تجدر الإشارة إلى انه يتم تحديث قائمة البلدان الثالثة الآمنة من قبل المجلس كل أسبوعين، أو حسب الحالة. وفي التحديث السابق الذي حدث في 23 سبتمبر، نصح المجلس الدول الأعضاء بإضافة شيلي والكويت ورواندا إلى القائمة وإزالة مولدوفا والبوسنة والهرسك.



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