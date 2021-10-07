«الصحة العالمية»: تلقيح 70 % من سكان العالم ضد كورونا يحتاج 11 مليار جرعة

المصدر: جنيف - وام

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إطلاق استراتيجية لتحقيق التحصين العالمى ضد فيروس كورونا بحلول منتصف عام 2022 القادم بهدف تحصين 40 % من سكان كل بلد بحلول نهاية العام الحالى و 70 % بحلول منتصف العام القادم.

ودعت المنظمة الدولية في مؤتمر صحافى مساء اليوم في جنيف حضره المدير العام تيدروس ادهانوم غبريسيوس والامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيري، إلى إغلاق الفجوات في مد جرعات اللقاحات إلى مرفق كوفاكس الذي تقوده المنظمة ويعمل على إيصالها إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حتى يمكن تحقيق الهدف.

وأكد مدير عام المنظمة أن الإنتاج العالمي من اللقاحات يبلغ حوالى 1.5 مليار جرعة معتبرا أنها كمية كافية من منظور العرض لتحقيق أهداف التحصين العالمية بشرط أن يتم التوزيع بشكل عادل.

وقال إن تقديم اللقاح إلى 70 % من سكان العالم يتطلب 11 مليار جرعة وأن ما تم إعطاؤه حتى نهاية سبتمبر يزيد قليلا عن 6 مليارات جرعة.

وحث تيدروس على أن يكون هناك نهج من ثلاث خطوات للتطعيم يشمل جميع كبار السن والعاملين الصحيين والفئات المعرضة للخطر من جميع الأعمار في كل بلد أولا ثم يلي ذلك الفئة العمرية الكاملة للبالغين في كل البلد وأخيرا تطعيم المراهقين الموسع.

وأضاف أن العلم قدم وللمرة الأولي في التاريخ أدوات قوية منقذة للحياة وبشكل أسرع عن ذي قبل غير أن تركيز هذه الأدوات في أيدى عدد قليل من البلدان والشركات أدى إلى كارثة عالمية حيث توفرت الحماية للأغنياء بينما ظل الفقراء عرضة لفيروس قاتل.

وأكد تيدروس ضرورة الحرص على مستوى من الالتزام السياسي والعمل والتعاون بما يتجاوز ما حدث حتى الآن خاصة وأنه بالإمكان تحقيق أهداف الاستراتيجية.

من ناحيته حذر الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر الصحافي من استمرار عدم الإنصاف في توزيع اللقاحات على مستوى العالم وقال إن اللامساواة هي الدرس الذي يؤخذ من الجائحة وهو مايتيح انتشار متحورات الفيروس «بدون المضي في نهج منسق ومنصف في توزيع اللقاحات فلن يستمر تقليل الحالات في أي بلد».

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