المخابرات الأميركية تشكل مجموعة جديدة لمواجهة التحديات من الصين

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت وكالة المخابرات المركزية الأميركية اليوم الخميس إنها شكلت مجموعة جديدة تركز بشكل مطلق على الصين والتحديات التي تشكلها على الأمن القومي، واصفة إياها بأهم تهديد تواجهه الولايات المتحدة.

وذكرت في بيان أن المركز المعني بالصين تأسس «لمواجهة التحدي العالمي الذي تشكله جمهورية الصين الشعبية، والذي يتداخل مع كافة مجالات عمل الوكالة».

وأكد وليام بيرنز مدير المخابرات الأميركية أن التهديد يأتي من حكومة الصين لا شعبها، وأن الهدف هو توحيد العمل الذي تقوم به الوكالة بشأن الصين.

وقال «سيزيد المركز من تعزيز عملنا الجماعي بشأن أهم تهديد جيوسياسي نواجهه في القرن الحادي والعشرين، وهو حكومة صينية متزايدة العداء».

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