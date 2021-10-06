جواسيس أميركا في خطر.. 4 دول اخترقت اتصالات "سي آي ايه" وتقوم بتصفية عملائها

المصدر: ترجمة - سمير سعيد

اعترفت وكالة المخابرات المركزية (سي آي ايه) بأن عددًا كبيرًا جدًا من المخبرين يتم قتلهم أو أسرهم أو تسليمهم مذكرة سرية للغاية إلى جواسيسهم في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت برقية غير معتادة، والتي أُرسلت إلى جميع محطات وقواعد وكالة المخابرات المركزية، إن مركز مكافحة التجسس قام بتحليل عشرات الحالات على مدى السنوات العديدة الماضية.

وذكرت المذكرة عددًا دقيقًا من المخبرين الذين قُتلوا، وهي معلومات سرية لا يتم مشاركتها عادةً في مثل هذه البرقيات، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وكشف مسؤولون سابقون أيضا أن الصين وإيران اخترقتا نظام الاتصالات السرية للوكالة.

المذكرة توبخ الجواسيس على سوء الكتابة، والإفراط في الثقة بالمصادر، والاستخفاف بوكالات الاستخبارات الأجنبية و"وضع المهمة فوق الأمن" من خلال التحرك بسرعة كبيرة وعدم إيلاء الاهتمام الكافي للمخاطر المحتملة.

ولقد نجحت روسيا والصين وإيران وباكستان في مطاردة المخبرين في السنوات الأخيرة - وفي بعض الحالات تحويلهم إلى عملاء مزدوجين.

في إيران والصين، يعتقد بعض مسؤولي المخابرات أن الجواسيس الأميركيين قدموا معلومات لوكالات الخصوم التي كان من الممكن أن تساعد في كشف المخبرين.

وتستخدم وكالات مكافحة التجسس المتنافسة عمليات المسح البيومترية والتعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي وأدوات القرصنة لتتبع ضباط وكالة المخابرات المركزية لاكتشاف مصادرهم.

كانت وكالة المخابرات المركزية مشغولة مسبقًا على مدى العقدين الماضيين بالتهديدات الإرهابية وأفغانستان والعراق وسورية.

لكن جمع المعلومات الاستخباراتية القديمة أصبح الآن مرة أخرى محوريًا لمهمة وكالة المخابرات المركزية مع تزايد التوتر مع الصين وروسيا.

مونيكا إلفريدي ويت ، الرقيب السابق في القوات الجوية الذي انشق إلى إيران ، وجهت إليه تهمة تقديم معلومات لطهران في عام 2019. واستفاد الإيرانيون من معرفتها بمجرد أن قرروا أنه يمكن الوثوق بها.

في عام 2019، حُكم على الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية، جيري تشون شينغ لي ، بالسجن لمدة 19 عامًا لتقديمه أسرارًا للحكومة الصينية، والتي استخدموها بعد ذلك لاعتقال وإعدام ما لا يقل عن 20 من زملائه العملاء.

ويشتبه المسؤولون الأميركيون في أن الصين أطلعتهم على المعلومات التي قدمها لي لروسيا، التي استخدمتها لفضح الجواسيس الأميركيين واعتقالهم وقتلهم.

أدت هذه النتائج إلى قيام وكالة المخابرات المركزية مؤقتًا بإغلاق التجسس البشري في الصين وإعادة تقييم كيفية تواصلها مع الأصول الاستخباراتية في جميع أنحاء العالم.

في عام 2020، أعدمت القوات الإيرانية محمود موسوي مجد، المتهم بالإبلاغ عن تحركات قوات ذلك البلد في سورية نيابة عن الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما اتهم بالتجسس على قائد الحرس الثوري قاسم سليماني، البطل القومي الإيراني الذي قُتل في غارة جوية بطائرة مسيرة نفذتها الولايات المتحدة في وقت سابق من عام 2020.

وجدت إيران موسوي مجد، المترجم السابق، مذنبا بتلقي أموال من كل من وكالة المخابرات المركزية والموساد الإسرائيلي.

وقال دوجلاس لندن، الناشط السابق في الوكالة: "لا أحد في نهاية المطاف يتحمل المسؤولية عندما تتجه الأمور إلى الجنوب مع عميل".

"في بعض الأحيان تكون هناك أشياء خارجة عن إرادتنا ولكن هناك أيضًا حالات من الإهمال والإهمال ولا يتحمل الأشخاص في المناصب العليا المسؤولية أبدًا".

وستتطلع الوكالة أيضًا إلى معرفة المزيد عن علاقات باكستان مع طالبان الآن بعد أن انهارت الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة في أفغانستان.

وقال المسؤولون إن الرسائل هي وسيلة لدفع ضباط المخابرات ليصبحوا أكثر جدية بشأن مكافحة التجسس.

ورفضت متحدثة باسم وكالة المخابرات المركزية التعليق على المذكرة.

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