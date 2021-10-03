حريق ضخم يلتهم أكبر مركز تجاري في مدينة دمنهور بمصر (فيديو)

المصدر: متابعة جعفر محمد أحمد

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة المصرية، حريقا هائلا مساء السبت في أحد مولات الملابس الشهيرة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لحظة اندلاع الحريق الضخم والغامض بأكبر مركز تجاري في مدينة دمنهور.

وأظهر الفيديو نشوب الحريق في مركز «تاي هاوس» التجاري وسط مدينة دمنهور والمكون من 3 أدوار وتصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود في السماء.

وأسفر الحريق عن إصابة ثلاثة أشخاص من العاملين بالمركز التجاري، فيما، دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات المطافىء وسيارات الإسعاف وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة، وسط غموض عن أسباب الحريق.



مصر /

حريق مركز تجاري في دمنهور 🔥 pic.twitter.com/ml427MYDmi — زهير العمراني (@mestirzouhair) October 2, 2021

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