تظاهرة نسائية في كابول للمطالبة بحق العمل والدراسة في أفغانستان

المصدر: إسلام آباد - د ب أ

شارك عدد من النساء في مسيرة بشوارع كابول اليوم الأحد للمطالبة بحق العمل والدراسة، في ظل حكم طالبان.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل إعلام محلية نحو 24 ناشطة، اجتمعن أمام ما كان حتى وقت قريب وزارة شؤون المرأة في العاصمة الأفغانية كابول، وكن يرددن «حقوق المرأة و حقوق الإنسان».

وقد ألغت طالبان مؤخرا وزارة شؤون المرأة، وحلت محلها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقر الشرطة الدينية، التي تقوم بتطبيق الأخلاق العامة و تفسير طالبان للإسلام.

وكانت الشرطة الدينية خلال فترة حكم طالبان في التسعينيات تقوم بضرب النساء، اللاتي يتجرأن على عدم تغطية جسدهن بالكامل علنا.

ويشار إلى أنه بعد سيطرة طالبان على السلطة، نظمت النساء الأفغانيات تظاهرات لعدة أيام في أنحاء البلاد لمطالبة أفراد حركة طالبان باحترام حقوقهن. و قد تم قمع التظاهرات بصورة عنيفة، مع ذلك، يبدو أن تظاهرة اليوم مرت بسلام.

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