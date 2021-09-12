أول تعليق لجورج قرداحي بعد تعيينه وزيرا للإعلام في لبنان

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أكد وزير الإعلام اللبناني الجديد، جورج قرداحي، أنه لن يتحدث عن أي أمور تتعلق بمنصبه كوزير للإعلام، لحين مقابلة رئيس لبنان العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واستلام مهام عمله بشكل رسمي.

وقال قرداحي، خلال مقابلة مع وسائل الإعلام اليوم بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري ببيروت: «جات حكومة أعطوها فرصة، البلد وصل إلى الحضيض، بسمع تعليقات مخزية، روقوا شوية البلد خربانة، الإعلام لابد أن يساعدنا».

وردا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات وتغريدات قالت إن قرداحي من برنامج «من سيربح المليون» إلى وزير في حكومة «من سيسرق المليون»!، دعا الوزير المعين اللبنانيين إلى الهدوء، رافضا الإدلاء بأي تصريح حول رؤيته وتصوره لمهامه الجديدة قبل لقاء رئيس الدولة والحكومة واستلامه للوزارة.

وطالب قرداحي وسائل الإعلام بعدم استضافة السياسيين الذين يبشروننا بجهنم، واصفا لبنان بأنه في حالة هبوط اضطراري وأنه من واجبهم بعث نفحة أمل وإيجابية لدى الناس.

نفى وزير الإعلام اللبناني الجديد جورج قرداحي انتهاء مسيرته الإعلامية، مؤكدا في هذا الصدد أن الإعلام هو وظيفته ومهنته.

وواصل: «مسيرتي الإعلامية لم تنتهي، ولكن الآن لا يوجد برامج، لابد أن يتعاون الجميع وخاصة في الإعلام، حتى نبعث أمل من جديد عند الناس، لن نعمل معجزات ولكن سنحاول».

وصرح قرداحي إلى أنه تبلغ بقرار تعيينه في الحكومة اللبنانية الجديدة في دبي بعد وصوله من مدينة لشبونة البرتغالية التي سجل فيها حلقة خاصة من برنامجه «من سيربح المليون» مساء الأربعاء الماضي والتي ستعرض 18 سبتمبر الجاري، احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس «مجموعة MBC».

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