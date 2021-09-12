مقتل 14 شخصاً جراء أمطار غزيرة في باكستان

المصدر: إسلام أباد - ب أ

لقي 14 شخصاً على الأقل مصرعهم وسط دمار ألحقته أمطار غزيرة بإقليم في شمال غرب باكستان، حسبما قال مسؤولون اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث بإقليم خيبر بختونخوا، تيمور علي، إن أغلب الوفيات وقعت عندما ضرب البرق ثلاثة منازل طينية في منطقة نائية. وكان من بين القتلى أطفال، مضيفاً: "لا نزال نجمع البيانات وهناك مخاوف من أن يزداد عدد الوفيات".

وفي منطقة أبوت آباد، انهار سقف منزل ليدفن سبعة أفراد من أسرة واحدة. وانتشل رجال الإنقاذ ثلاث جثث وشخصان مصابان في عملية إنقاذ لا تزال جارية.

وتم إغلاق العديد من الطرق في المنطقة الجبلية من البلاد بسبب انزلاق أرضي ناجم عن الأمطار الغزيرة.

يشار إلى أنه تزايدت في باكستان في السنوات الأخيرة الفيضانات المفاجئة وتآكل الأراضي والجفاف والضباب الدخاني الذي يؤدي إلى انخفاض جودة الهواء. ويقول خبراء المناخ إن هذا هو تأثير الاحتباس الحراري بسبب قرب البلاد من الصين والهند حيث أنشطة التصنيع الكثيفة.

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