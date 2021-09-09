اليمن.. اعتراض 3 مسيرات واحتدام المعارك في مأرب والجوف وتعز

المصدر: صنعاء - الامارات اليوم

اعترضت الدفاعات الجوية لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ثلاث طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة العربية السعودية، فيما احتدمت المعارك بين قوات الجيش اليمني والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، في مأرب والجوف وتعز، في حين تواصلت الخروقات الحوثية في جبهات الساحل الغربي.

وفي التفاصيل، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى ان التصعيد الحوثي عدائي وهمجي يستهدف المدنيين والعيان المدنية.

وأكد التحالف التصدي لجميع محاولات الميليشيات الحوثية، في استهداف المدنيين والاعيان المدينة، لافتا إلى الإجراءات كافة لحماية المدنيين والاعيان المدنية بما يتناسب مع القانون الدولي.

ميدانياً، احتدمت المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني والقبائل، وميليشيات الحوثي، في جبهات غرب وجنوب، مأرب، تمكنت خلالها القوات الحكومية من استعادة مواقع جديدة وصفت بالحاكمة في جبهتي الكسارة والمشجح في مديرية صرواح غرب المحافظة.

وأكدت مصادر ميدانية، تمكن قوات الشرعية والقبائل، من استعادة مواقع عدة في جبهة الكسارة، بعد شنها هجوم واسع على مواقع الميليشيات وكبدتها خسائر كبيرة لليوم الثاني على التوالي، تم فيها تأمين حمة الذياب، وملبودة وودي نخلا.

وشن مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات استهدفت تجمعات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 4 عربات ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وكانت معارك اليومين الماضيين، خلفت 82 قتيلاً حوثياً في جبهات غرب مأرب وفقاً لمصادر ميدانية، فيما لقي 16 حوثياً مصرعهم في قصف للجيش على مواقعهم في جبهة مراد جنوب المحافظة، بينهم القيادي الحوثي "أبو خالد المنيعي".

وفي مديرية مدغل، شمال غرب مأرب، خاضت القوات والقبائل مواجهات عنيفة مع الميليشيات، تركزت أغلبها في محزام ماس، ما أسفر عن مصرع واصابة العديد من الحوثيين وتدمير آليات قتالية تابعة لهم.

وفي الجوف، المجاورة لمأرب، اكدت مصادر ميدانية تمكن قوات اللواء حرب 2 بقيادة العميد عبدالله الثريا، من التصدي لهجوم واسع لميليشيات الحوثي غرب معسكر الخنجر في مديرية خب والشعف، وكبدتها خسائر كبيرة.

من جانبها، شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المركزة على مواقع وأهداف حوثية في مدينة الحزم عاصمة المحافظة، وشرق بئر المرازيق، محققة إصابات مباشرة.

وفي تعز، شهدت جبهات الزنوج والدفاع الجوي شمال غرب مدينة تعز، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة، وعناصر الحوثي، خلفت 14 قتيلاً وجريحاً حوثياً بينهم قيادي ميداني بارز.

وذكرت مصادر ميدانية في تعز، اليوم الخميس، إن المواجهات الأخيرة أسفرت عن مصرع 4 واصابة عشرة اخرين، فيما تم تدمير آلية قتالية حوثية خلف تبة القرن، بالقرب من جبل هان غرب المدينة.

وفي السياق، أفشلت قوات الجيش والمقاومة، اليوم، محاولة تسلل للحوثيين، في نقيل الكراش، بجبهة العنين بمديرية جبل حبشي، غربي المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة.

وفي الحديدة، أفشلت القوات المشتركة محاولة تسلل لعناصر حوثية في جبهات مديريتي "حيس وبيت الفقيه"، بشنها هجمات مكثفة على مواقع القوات المشتركة، وباتجاه اهداف مدنية، تم افشالها جميعا من قبل المشتركة وتكبيد عناصر الحوثي خسائر كبيرة.

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