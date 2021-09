قيادي في طالبان يصف النساء غير المحجبات بـ "شرائح البطيخ".. فيديو

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع لحوار مع قيادي في حركة طالبان الأفغانية وصف خلاله النساء غير المحجبات بـ "شرائح البطيخ"، وهو ما أثار غضبًا وانتقادات واسعة النطاق.

التصريحات المعادية للمرأة أدلى بها مسؤول في طالبان عندما كان يتحدث إلى أحد الصحافيين، حيث ربط المسؤول، في الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي في أفغانستان وباكستان، بين النساء غير المحجبات وشرائح البطيخ، وذكر أنه لا أحد يريد شراء شرائح البطيخ وأنهن جميعًا يفضلن البطيخ السليم.

ومنذ أن استولت طالبان على أفغانستان، صدرت أوامر صارمة للنساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، بينما يُفرض على الملتحقين بالجامعات الخاصة ارتداء رداء العباءة والنقاب الذي يغطي معظم الوجه.

وشارك ضياء شهريار، وهو صحافي يعمل في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الفيديو وكتب: "مسؤول من طالبان في مقابلة في كابول حول أهمية الحجاب:" هل تشتري شماماً مقطوعًا أم شمامًا سليمًا؟ بالطبع سليمة. المرأة بدون الحجاب مثل شرائح البطيخ ".

