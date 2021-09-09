ترامب معلقاً رياضياً لمباراة ملاكمة تقام في ذكرى هجمات 11 سبتمبر

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن سكاي نيوز

من المتوقع أن يعلق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب وابنه ترامب الابن على إحدى مباراة الملاكمة التي ستقام في الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر، حيث كان ترامب، قبل أن يصبح رئيساً، معلقاً رياضياً مرموقاً، وعمل أيضاً مستشار أعمال للملاكم الشهير، مايك تايسون وروج لمجموعة من أكبر المنافسات الرياضية والأسماء في العالم في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات.

وسيعلق ترامب على مباراة بين الملاكم إيفاندر هوليفيلد وفيتور بلفور في هوليوود، فلوريدا. وقال ترامب «أحب الملاكمين الرائعين والمنافسات الكبيرة». وأضاف «إنني أتطلع إلى ليلة السبت لمشاركة أفكاري في الصف الأول من الحلبة، لن يرغب أحد في تفويت هذا الحدث الخاص.»

وتم إطلاق اسم «مباراة الوزن الثقيل الأكثر إثارة لهذا العام» على الحدث. ويقول موقع فيتي تي في، الذي يروج للمباراة، إن هذا الحدث الرياضي سيكون «على الهواء مباشرة» مع «عدم وضع أي قيود». ومنذ انتهت رئاسة ترامب المثيرة للجدل في يناير، لم يظهر علنًا في كثير من المناسبات. وبعد تعليقه الدائم على «تويتر»، تلاشى وأصبح في عالم النسيان بعد فشل محاولاته للطعن على نتيجة الانتخابات.

ولمشاهدة المباراة على المشاهد أن يدفع 49.99 دولارًا (36.29 جنيهًا إسترلينيًا) في أميركا الشمالية و13.99 دولارًا (9.99 جنيهًا إسترلينيًا) في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تقام يوم السبت، في الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية في نيويورك وفرجينيا وبنسلفانيا التي أودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص.

وأثار هذا الزعيم العالمي السابق السخرية بعد إعلانه عن المباراة وعزمه التعليق عليها. كتب مؤلف كتب الملاكمة الأسترالي، أليكس مكلينتوك على تويتر: «إذا شعرت يومًا أن الأمور تسير بشكل سيء، تذكر أن دونالد ترامب انتقل من رئيس الولايات المتحدة إلى معلق في مباراة ملاكمة جديدة في فلوريدا بين شابين بعد أقل من تسعة أشهر من تخليه عن الرئاسة.»





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