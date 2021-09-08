كورتس وصقر غباش يبحثان تعزيز العلاقات بين الإمارات والنمسا

المصدر: فيينا - وام

استقبل مستشار جمهورية النمسا سيباستيان كورتس، رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، على هامش المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات.

ونقل صقر غباش خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى المستشار النمساوي وتمنيات سموهم للنمسا وشعبها الصديق دوام الرقي والازدهار.

بدوره، حمل فخامة المستشار النمساوي صقر غباش تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً حرص جمهورية النمسا على تعزيز وتطوير أوجه علاقات التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين في ظل توفر الإمكانيات الكبيرة والمتنوعة التي تتمتع بها كل من دولة الإمارات وجمهورية النمسا، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والقطاعات الحيوية الأخرى وبما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين في العالم.

وعبر صقر غباش عن عميقِ الشكرِ والتقديرِ لجمهورية النمسا الصديقةِ على كريمِ استضافتِها للمؤتمرِ الخامس لرؤساءِ البرلمانات، وللقمة ِالبرلمانيةِ العالمية الأولى لمكافحةِ الارهاب.

كما عبر عن عميقِ شكره وتقديره لبرلمانِ النمسا وللاتحادِ البرلماني الدولي والأممِ المتحدة على حُسن التنظيمِ والتعاونِ لعقد هذا المؤتمرِ برغم ما يمر به العالم تحدياتِ فايروس كوقيد 19 وقيودِه.

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