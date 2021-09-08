وفاة مأساوية لوزير حاول انقاذ مصور فماتا سوياً .. فيديو

المصدر: متابعات - سمير سعيد

لقي وزير الحالات الطارئة الروسي يفغيني زينيتشيف، وهو عنصر سابق في الحماية الشخصية للرئيس فلاديمير بوتين، حتفه فيما كان يحاول إنقاذ شخص أثناء تدريبات، كما أعلنت الوزارة الأربعاء.

وقالت الوزارة لوكالة "تاس" إن الوزير البالغ من العمر 55 عاماً "توفي بشكل مأسوي خلال تدريبات مشتركة بين الوزارات في نوريلسك لحماية المنطقة القطبية الشمالية فيما كان يحاول إنقاذ حياة شخص".

قالت رئيسة تحرير قناة "آر تي" التلفزيونية الموالية للكرملين مارغريتا سيمونيان، في منشور على قناتها في منصة تيلغرام إن زينيتشيف "كان على حافة منحدر مع مصور فيديو انزلق وسقط في المحيط".

واضافت "لم يتسن لأحد الوقت لإدراك ماذا حصل عندما اندفع زينيتشيف نحو المحيط بعد سقوط الرجل واصطدم بالصخور" مشيرة إلى أن المصور لقي مصرعه كذلك.

اوضحت القناة في رسائل نُشرت لاحقاً على تلغرام أن فريقها لم يشهد الواقعة بل كان ضمن مجموعة من الصحافيين الذين يغطون التدريبات الجارية وتابعوا الوزير في وقت سابق.

أشار نائب الوزير أندريه غوروفيتش، إلى أن الوزير "لم يتردد للحظة في التصرف، ليس كوزير، ولكن كرجل عادي، كمنقذ قام بعمل بطولي".

نقلت وكالات روسية عن وزارة الحالات الطارئة أن الضحية الثانية هي ألكسندر ملنيك، وهو كاتب سيناريو ومخرج روسي يبلغ من العمر 63 عاماً.

ذكر الكرملين في بيان "أعرب الرئيس بوتين عن خالص تعازيه" لعائلة يفغيني زينيتشيف عقب "مصرعه المأساوي"، مضيفا أن الرئيس وزينيتشيف "كانت تربطهما عدة سنوات من العمل المشترك".

عنصر سابق في الاستخبارات

أمضى المسؤول الذي يشغل منصبه منذ 2018، معظم حياته المهنية في مختلف الأجهزة الأمنية الروسية، وبخاصة مسؤولية حراسة الرئيس فلاديمير بوتين، بحسب سيرة ذاتية نشرتها وكالات روسية.

خدم في جهاز الاستخبارات السوفياتية (كي جي بي) خلال السنوات الأخيرة من الاتحاد السوفياتي، ثم انضم، في عام 1991، إلى جهاز حماية الشخصيات.

منذ عام 2006، كُلف الرجل ذو المظهر الصارم في خدمة أمن الرئيسين فلاديمير بوتين وديمتري ميدفيديف.

وعُين منذ عام 2014 نائبا لرئيس قسم مكافحة الإرهاب في جهاز الامن الفدرالي الروسي.

شغل زينيتشيف من عام 2016 حتى تعيينه على رأس وزارة الحالات الطارئة في عام 2018 منصب نائب مدير جهاز الامن الفدرالي الروسي.

وتعنى وزارة الحالات الطارئة التي تضم نحو 120 ألف موظف بالاستجابة للكوارث الطبيعية والحوادث البيئية، مثل الفيضانات والحرائق غير المسبوقة التي اجتاحت روسيا هذا الصيف.

وأورد بيان للوزارة صدر ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، قبل مصرع الوزير، إن زينيتشيف كان في نوريلسك لإجراء تدريبات واسعة النطاق يشارك فيها 6 آلاف شخص في القطب الشمالي.

وأوضح البيان "لقد أشرف شخصيا على تدريب هذه الوحدات على الاستجابة لحالات الطوارئ" مرفقا بصور تظهر لقاء زينيتشيف مع الفرق الموجودة في الموقع وهو يتفقد بناء مركز جديد للإطفاء.

في 8 سبتمبر، خلال تمرين مشترك بين الإدارات الروسية لحماية منطقة القطب الشمالي من حالات الطوارئ في إقليم كراسنويارسك، توفي وزير الطوارئ يفغيني زينيتشيف بشكل مأساوي.

وبحسب شهود العيان والصحافيين العاملين في التدريبات، وقف الوزير وطاقم التصوير على حافة الحافة.

في مرحلة ما، انزلق العامل ألكسندر ميلنيك، وسقط. ودون تردد، اندفع زينيتشيف وراءه لإبقائه. كلاهما تحطمت.

وكتبت مارغريتا سيمونيان ، رئيسة تحرير RT في برقية لها: "لم يكن لدى أحد الوقت لمعرفة ما حدث عندما ألقى زينيتشيف نفسه في الماء بعد أن سقط رجل وتحطم بحجر بارز. مات كمنقذ". قناة.

بواسطة مروحية ، تم نقل الضحيتين على وجه السرعة إلى مستشفى في نوريلسك. ومع ذلك ، ماتوا على الطريق.

وقد تم بالفعل إبلاغ الحادث إلى رئيس روسيا. وفقًا للسكرتير الصحفي لرئيس الدولة ديمتري بيسكوف ، فإن هذه خسارة كبيرة لفلاديمير بوتين ، فقد ارتبطوا بزينيتشيف لسنوات عديدة من العمل المشترك. وقد أرسل الرئيس بالفعل برقية تعزية إلى أقارب الفقيد.

كان يفغيني زينيتشيف يبلغ من العمر 55 عامًا. عمل منذ عام 1987 في أجهزة أمن الدولة. في صيف عام 2016 ، تم تعيينه حاكمًا بالنيابة لمنطقة كالينينغراد ، واعتبارًا من أكتوبر من نفس العام أصبح نائب مدير FSB. ترأس زينيتشيف وزارة حالات الطوارئ لمدة ثلاث سنوات فقط - تم تعيينه في منصب وزير الدفاع المدني والطوارئ والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية بموجب مرسوم رئاسي في 18 مايو 2018. خلال عمله ، حصل زينيتشيف على وسام الاستحقاق للوطن ، الدرجة الرابعة ، وسام الخدمة للوطن ، الدرجة الثانية ، وميدالية سوفوروف. قبل عام حصل زينيتشيف على رتبة جنرال في الجيش.

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