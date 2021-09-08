السودان يستدعي سفير إثيوبيا بعد العثور على 29 جثة في نهر

المصدر: الخرطوم - رويترز

قالت وزارة الخارجية السودانية إنها استدعت سفير إثيوبيا لدى الخرطوم لإبلاغه بأن 29 جثة تم العثور عليها على ضفاف نهر متاخم لإثيوبيا تعود إلى مواطنين إثيوبيين من جماعة تيغراي العرقية.

وذكرت الوزارة في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء أنها استدعت السفير في 30 من أغسطس وتم إبلاغه بأنه قد تم العثور على الجثث في الفترة بين 26 يوليو والثامن من أغسطس على الجانب السوداني من نهر ستيت، الذي يعرف في إثيوبيا باسم تيكيزي.

وأضافت أنه تم تحديد هوياتهم بواسطة بعض الأفراد الإثيوبيين المقيمين بمنطقة ود الحليو بشرق السودان. ولم يذكر البيان ملابسات الوفاة.

ولم يرد دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية حتى الآن على طلب للتعقيب.

ويشكل النهر خط الحدود الفعلية بين الأراضي التي تسيطر عليها قوات إقليم تيغراي وتلك الخاضعة لسيطرة قوات إقليم أمهرة المتحالفة مع الحكومة الاتحادية الإثيوبية. ويفصل النهر في جزء آخر منه بين السودان وإثيوبيا أيضا.

ويتصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا بسبب تداعيات الصراع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا وسد النهضة العملاق الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق.

وفر عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان، ووقعت مناوشات عسكرية في منطقة أراض زراعية متنازع عليها على الحدود بين البلدين.

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