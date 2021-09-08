مقتل 41 شخصا في حريق ضخم بسجن قرب العاصمة الإندونيسية

المصدر: جاكرتا - د ب أ

لقي 41 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 8 آخرون بجروح خطيرة جراء حريق ضخم اندلع في سجن بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الأربعاء ، حسبما أعلن مسؤولون.

وقال المتحدث باسم الشرطة يسري يونس إن الحريق شب فى سجن تانجيرانج في إقليم بانتن /حوالي 20 كم من جاكرتا/ الساعة 0200 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (1700 مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش) .

وأضاف أن 30 شخصا أصيبوا أيضا بحروق بسيطة ، مشيرا إلى أنه تم احتواء الحريق.

ولم يتضح بعد سبب الحريق.

وقالت المتحدثة بوزارة العدل ريكا أبريانتي، إن الحريق دمر قطاعا في السجن الذي يضم 122 نزيلا ، معظمهم مدانون في جرائم مخدرات.

وأضافت :"هذه كارثة وقلوبنا مع أقارب الضحايا".

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