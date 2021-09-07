طالبان تكشف النقاب عن حكومتها «المؤقتة» في أفغانستان

المصدر: متابعات ووكالات

أعلنت حركة طالبان الثلاثاء أن الملا محمد حسن أخوند سيكون رئيسا للحكومة الجديدة في أفغانستان، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على سيطرة الحركة على البلاد.

وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي إن المؤسس المشارك لطالبان عبدالغني برادر سيكون نائبا لرئيس الحكومة.

وحسب «العربية نت»، أوليت حقيبة الدفاع إلى مولوي محمد يعقوب(ابن الملا عمر)، بينما تم تعيين سراج الدين حقاني قائما بأعمال وزير الداخلية، وعباس ستاكينزاي قائما بأعمال نائب وزير الخارجية.

أما وزارة المالية، فسيتولاها هداية الله بدري.

وفي رد على أسئلة الصحافيين، أوضح ذبيح الله أن تلك الحكومة مؤقتة من أجل تسيير شؤون البلاد وحاجات المواطنين، ريثما تتضح الأمور، على أن يعلن لاحقا بعد مشاورات بين قادة الحركة من أجل الإعلان عن الحكومة النهائية.

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