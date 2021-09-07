كوريا الجنوبية تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً أطلقته من غواصة

المصدر: سيؤول - د ب أ

أجرت كوريا الجنوبية بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي محلي من غواصة جديدة، لتصبح ثامن دولة في العالم تمتلك هذا السلاح، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأجرت وكالة التنمية الدفاعية اختبارات إطلاق للصاروخ تحت الماء من غواصة من نوع دوسان آن تشانج-هو، الأسبوع الماضي، بعد عمليات إطلاق ناجحة من بارجة تحت الماء، وفقا لما نقلته الوكالة عن مصادر عسكرية لم تكشف هويتها.

وقالت المصادر إنه بعد جولة من الاختبارات الإضافية، سيتم إنتاج صواريخ باليستية تُطلق من الغواصات بكميات كبيرة لنشرها.

وبحسب يونهاب، تصبح كوريا الجنوبية بهذا ثامن دولة في العالم تقوم بتطوير الصواريخ التي تطلق من غواصات، بعد الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والهند والصين وكوريا الشمالية.

وعلى عكس الصواريخ الأرضية التقليدية، يصعب اكتشاف الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات لأنها تطلق من الغواصات لتوجيه ضربات مفاجئة، ولهذا يطلق عليها غالبًا "مغير قواعد اللعبة".

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