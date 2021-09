ينتقل عن طريق الخفافيش.. الهند تحرق طفلاً توفي بفيروس نيباه

شهدت إحدى مستشفيات ولاية كيرلا الهندية تسجيل حالة وفاة لفتى يبلغ من العمر 12 عاماً بسبب إصابته بفيروس نيباه الذي ينتشر عن طريق لعاب خفافيش الفاكهة، ونقل موقع "نيودلهي تي في" عن مصادر بالمستشفى تأكيدها أن الطفل سيحرق باتباع بروتوكول الصحة في الهند.

وقالت وزيرة الصحة بالولاية فينا جورج، إن عينات الصبي التي تم إرسالها إلى معهد بيون الوطني للفيروسات أظهرت وجود فيروس نيباه، وسارعت الحكومة المركزية بإرسال فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى الولاية لتقديم الدعم الفني.

وأضافت الوزيرة: "لسوء الحظ توفي الصبي، كانت حالته حرجة، وعزلنا المخالطين له".

وأدخل الطفل إلى المستشفى نهاية الأسبوع الماضي، وتدهورت حالته السبت ثم توفي أمس الأحد، وأكدت الوزيرة أن أيا من المخالطين للصبي لم تظهر عليهم أي أعراض حتى الآن.

وتابعت الوزيرة: "لا داعي للقلق. دائرة الصحة تتابع الوضع عن كثب وندعو لتوخي الحذر".

وطوقت الشرطة منطقة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات حول منزل الصبي.

وفي أعقاب ظهور فيروس نيباه في ولاية كيرلا ، نصحت السلطات الصحية ببعض تدابير الصحة العامة الفورية ومنها الحجر الصحي الصارم للمخالطين وعزل أي مشتبه بهم وجمع ونقل العينات للفحص المعملي.

ويشار إلى أنه تم الإبلاغ عن أول تفشي لمرض فيروس نيباه في جنوب الهند من منطقة كوزيكود بولاية كيرلا في 19 مايو 2018. وتم تسجيل 17 حالة وفاة بالفيروس منذ ظهور الفيروس حتى الآن.

