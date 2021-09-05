السودان يصدر بيانا بشأن تصريحات إثيوبيا حول سد النهضة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

طالبت وزراة الخارجية السودانية، السبت، الحكومة الإثيوبية بالكفّ عن العدوانية في التعامل مع السودان، ووقف تكرار الإدعاءات التي لا يسندها واقع ولا منطق ضد السودان تحقيقاً لمصالح وأغراض شخصيات ومجموعات محددة.

وشجبت الوزارة في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، ادعاءات الجيش الإثيوبي دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف منشأة إثيوبية، مؤكدة التزام السودان التام بمبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأُخرى.



وأوضحت وزارة الخارجية أن السودان يسيطر على كامل أرضيه وحدوده المعترف بها دولياً مع الجارة إثيوبيا، مشددة على أن السودان لن يسمح باستغلال أراضيه من أي جهة، وأنّه لا نية له في غزو أرض الغير أو الاستيلاء عليها.

وختم البيان بالقول إن «الحكومة الإثيوبية درجت على إقحام اسم السودان بصورة متكررة كلما تفاقمت حِدة أوضاعها الداخلية»، مطالبة الحكومة الإثيوبية بوقف تكرار الادعاءات التي لا يسندها واقع ولا منطق ضد السودان تحقيقا لمصالح وأغراض شخصيات ومجموعات محددة.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، العميد الطاهر أبوهاجة، نفى الاتهامات الإثيوبية، وقال، في بيان صادر عن الإعلام العسكري، السبت، ردا على تصريحات الجيش الإثيوبي بهذا الشأن: «لقد تابعنا تصريحات منسوبة للجيش الإثيوبي تتحدث عن دعم القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب سد النهضة».

وأعلن الجيش الإثيوبي تصديه لهجوم من قوات جبهة تحرير تيغراي على سد النهضة، الجمعة؛ مشيرا إلى أن هذه المجموعات حاولت التسلل نحو سد النهضة من خلال منطقة المحلة الحدودية مع السودان

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