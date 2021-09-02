الكويت تحذر من عمليات نصب تعرض لها سفراء

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم، وقوع عمليات نصب وقعت ضد سفراء في الوزارة، وقالت الخارجية الكويتية أن «عمليات النصب التي تمت ضد سفراء في الوزارة من قبل أشخاص ينتحلون صفة قياديين في وزارة الخارجية».

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن النيابة العامة تنظر حالياً في هذه القضايا معربة عن الثقة التامة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من قام بهذه الأعمال الإجرامية.

وناشدت الوزارة الجميع الحذر من التعامل مع أي اتصالات مشبوهة، تنسب إلى قيادات الوزارة ودعت إلى التواصل معها في حال تلقي مثل هذه الاتصالات للتأكد.

يأتي ذلك تفاعلا مع ما كشفته صحيفة «القبس» الكويتية في عددها أمس الأربعاء، أن سفيرا كويتيا معروفا كان آخر ضحايا السجين النصاب الذي ظل يمارس نشاطه من داخل السجن المركزي.

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