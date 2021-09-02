انطلاق أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية في القاهرة

المصدر: القاهرة - د ب أ

انطلقت أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية اليوم الخميس بمقر الرئاسة في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقد جلستي مباحثات ثنائية قبيل القمة الثلاثية مع كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتناقش القمة «حث الإدارة الأميركية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين، من خلال خطوات عملية تضع حدا للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) أول أمس الثلاثاء.

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