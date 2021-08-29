واشنطن نفّذت ضربة جوية في كابول استهدفت سيارة انتحاري

المصدر: واشنطن - أ ف ب

نفذت الولايات المتحدة، اليوم الأحد في كابول ضربة «دفاعية» لطائرة من دون طيار استهدفت سيارة مفخخة بهدف «القضاء على تهديد وشيك» للمطار مصدره تنظيم «داعش» في خراسان، وفق ما أفاد البنتاغون.

وقال بيل أوربان متحدثا باسم القيادة المركزية «نحن واثقون بضرب الهدف. نتأكد من احتمال سقوط ضحايا مدنيين»، مضيفا أن «انفجارات ثانوية مصدرها السيارة أظهرت وجود كمية كبيرة من المواد المتفجرة».

على صلة، قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في رسالة إلى الصحافيين إن «غارة جوية أميركية استهدفت مفجرا انتحاريا كان في سيارة وكان يريد استهداف مطار كابول الدولي وسط الإجلاء الأميركي هناك»، مضيفا أن الغارة نفذت اليوم الأحد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news