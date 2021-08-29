وزير الخارجية الأميركي: هذه أخطر مرحلة من مهمتنا في أفغانستان

المصدر: واشنطن - د ب أ

وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المرحلة الحالية من مهمة الإجلاء من أفغانستان بأنها «الأخطر».

وجدد، في تصريح لشبكة «إيه بي سي نيوز»الأميركية، التحذير من أنه «من المحتمل جدا» وقوع هجوم جديد في محيط مطار كابول خلال الساعات القادمة.

وقال:«هذه هي المرحلة الأخطر في مهمة كانت بالغة الخطورة بالفعل. اليومان المتبقيان. ولذلك، سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على سلامة الناس. لكن الخطر كبير للغاية».

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أمس أن الانسحاب النهائي للقوات قد بدأ، ما يزيد الضغوط على الولايات المتحدة لإجلاء الأميركيين المتبقين الذين يتطلعون إلى مغادرة أفغانستان.

وقال بلينكن:«يتبقى نحو 300 مواطن أميركي أبلغونا بأنهم يريدون المغادرة. نعمل عن كثب لمساعدتهم على الوصول إلى المطار والصعود على متن طائرة والخروج من أفغانستان».

وتم إجلاء نحو 114 ألفا و400 شخص من أفغانستان بينهم نحو 5500 مواطن أميركي عبر جسر جوي ضخم منذ الرابع عشر من أغسطس، أي عشية سيطرة طالبان على كابول.

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