الصدر يتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات العراقية

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الجمعة أنه وأنصاره سيشاركون في الانتخابات العامة التي ستجرى في أكتوبر متراجعا عن قرار اتخذه الشهر الماضي بعدم المشاركة.

وقال الصدر في كلمة بثها التلفزيون إن هذا التحول جاء بعد أن أرسل إليه عدد من الزعماء السياسيين لم يحددهم «ميثاق إصلاح» لتخليص العراق من الفساد وسوء الإدارة.

وحث أنصاره على التوجه إلى مراكز الاقتراع والتصويت في الانتخابات المبكرة المقررة يوم العاشر من أكتوبر.

وقال «سنخوض تلك الانتخابات بعزم وإصرار لا مثيل له لأجل إنقاذ العراق وإصلاحه من الاحتلال والفساد».

وتابع الصدر أن «المصلحة اقتضت أن نخوض الانتخابات».

ودعا الصدر إلى أن «تكون الورقة الإصلاحية ميثاقا بين الكتل السياسية الموقعة عليها وبين الشعب وبسقف زمني ومن دون مشاركة الفاسدين وذوي المصالح الخارجية وعشاق التبعية».

وكان الصدر أعلن في 15 يوليو الماضي مقاطعة الانتخابات العراقية وسحب دعمه لأي حزب «وكل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة».

ويعارض الصدر وجود القوات الأميركية، التي لا يزال حوالي 2500 من أفرادها في العراق، ويرفض نفوذ إيران المجاورة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news