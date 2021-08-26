بتوجيهات محمد بن زايد.. الإمارات تبدأ استضافة العائلات الأفغانية وتوفير الرعاية لها مؤقتاً

المصدر: أبوظبي - وام

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار المبادرات الإنسانية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.. بدأت الدولة استضافة العائلات الأفغانية من نساء وأطفال.. إضافة إلى اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية و الدعم اللازمين لهم في المجتمع بصفة مؤقتة بما يوفر لهم مقومات الحياة الكريمة و يحقق الأهداف النبيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل مجتمع متسامح ومتكاتف.

تأتي هذه المبادرة تزامنا مع قيام دولة الإمارات بتسهيل تقديم الدعم و استقبال عشرات الرحلات الجوية التي تقل المواطنين الأجانب من أفغانستان بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين الدوليين من مختلف الجنسيات والعاملين في المنظمات غير الحكومية إلى مطارات الدولة.

كما قامت دولة الإمارات بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو 39.827 من الأجانب و الأفغان من أفغانستان وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها.

وتأتي هذه المبادرة كذلك في إطار النهج الإنساني الذي تتعامل به الدولة مع تطورات الأوضاع في أفغانستان، وضمن رسالتها الإنسانية العالمية على الساحة الدولية عامة و تجسيدا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الداعية التي التضامن والتكاتف الإنسانيين في أوقات المحن والأزمات وإيمان سموه بأن مد يد العون للفئات و المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة في ظل الظروف الصعبة التزام أخلاقي أصيل لتوفير الدعم الانساني لهذه الفئات وهو جزء من رسالة الإمارات ونهجها علي المستوي العالمي.

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