البنتاغون يعلن مقتل عدد من الجنود الأميركيين في هجوم كابول

المصدر: واشنطن - وكالات

قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن عددا من الجنود الأميركيين سقطوا بين قتيل وجريح في الهجوم الذي وقع الخميس قرب مطار كابول.

وأعلن كيربي في بيان «نؤكد مقتل عدد من الجنود في الهجوم قرب مطار كابول، كما أصيب عدد آخر بجروح».

وأضاف «نعلم أيضًا أن عددًا من الأفغان سقطوا في هذا الهجوم الشنيع».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» ومحطة «فوكس» عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هوياتهم، قولهم أن أربعة جنود من مشاة البحرية قتلوا.

وهم أول جنود أميركيين يقتلون في أفغانستان منذ فبراير 2020.

واستهدف انفجاران الخميس محيط مطار كابول حيث احتشد آلاف الأفغان الراغبين في مغادرة البلاد التي سقطت في أيدي طالبان.

وقع انفجار قرب أبيي غايت، إحدى بوابات الوصول إلى المطار، والآخر قرب فندق بارون على بعد 200 متر، بحسب البنتاغون.

أبلغ مسؤولون أميركيون ومن الحلفاء في الأيام الأخيرة عن تهديدات موثوقة بوقوع هجمات انتحارية حول مطار كابول حيث ينظم جسر جوي منذ 14 أغسطس.

قبل دقائق من الانفجار، نفى كيربي التقارير التي تفيد بأن عمليات الإجلاء من أفغانستان قد تنتهي في وقت أبكر مما هو متوقع بسبب هذه التهديدات.

وكتب على تويتر «سنواصل إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى نهاية المهمة».

من جهتها نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين روس قولهم إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرون.

وذكر مسؤول أميركي أن التفجير الذي وقع خارج مطار كابول «يعتقد بشكل مؤكد» أنه من تدبير تنظيم «داعش».

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