مصر توزع أول مليون جرعة من لقاح "كورونا" محلي الصنع

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أن الوزارة تسلمت أول مليون جرعة من لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) المضاد لكورونا، المُصنع محليا بعد اتمام مراحل الاختبارات.

وجاء في بيان على الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع فيس بوك أن هذا يأتي وفقا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن ما حققته شركة فاكسيرا يعد نقلة نوعية وتاريخية في مصر.

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن جرعات لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) تم تسليمها إلى مخازن التموين الطبي بوزارة الصحة والسكان، بعد اتمامها لمراحل الاختبارات اللازمة، وفقًا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات.

ولفت إلى أنه جار الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل لـ15 مليون جرعة وهي القدرة الإنتاجية لشركة فاكسيرا شهريا، تمهيدا لتوزيعها على مراكز تلقي لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية.

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