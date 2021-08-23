مصر تعلن رصد حالات إصابة بسلالة دلتا

المصدر: القاهرة - د ب أ

كشفت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، أنه تم رصد حالات إصابة بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، لمصابين لهم تاريخ سفر خارج مصر.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال مؤتمر صحافي للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اليوم الإثنين، أن متحور "دلتا بلس" انتشر في كل أنحاء العالم، وأنه تم رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس في مصر خلال الأسابيع الماضية، مشيرةً إلى أن الوزارة رصدت أول حالة مصابة بمتحور "دلتا بلس" في منتصف شهر يوليو الماضي.

وأعلنت الوزيرة الانتهاء من إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك-فاكسيرا" المضاد لفيروس كورونا والمنتج محليا، وقالت إنه سيتم البدء في طرح هذه اللقاحات بمراكز توزيع اللقاحات بداية من يوم غد الثلاثاء.

ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري، على موقع فيسبوك، عنها القول في المؤتمر إنه "تم تسجيل 10 ملايين مواطن على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاحات كورونا، وتم تطعيم 7.5 ملايين"، مؤكدة أنه خلال أيام قليلة سيتم إرسال رسائل بمواعيد تلقي اللقاحات لـ100% من المسجلين بالتزامن مع طرح لقاح سينوفاك-فاكسيرا في المراكز على مستوى البلاد.

وناشدت العاملين بوزارة التربية والتعليم التسجيل على الموقع الإلكتروني بحد أقصى يوم 31 من أغسطس الجاري، لضمان الحصول على الجرعات والانتهاء من تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية بالجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي، المقرر أن ينطلق في أكتوبر القادم.

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