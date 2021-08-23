الولايات المتحدة تمنح لقاح فايزر الموافقة الكاملة

المصدر: واشنطن - أ ف ب

منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاما فما فوق، في خطوة يتوقع أن تمهد لسلسلة قرارات تلزم الناس في الولايات المتحدة بالتطعيم مع انتشار المتحورة دلتا هناك.

وقالت مفوضة الإدارة بالإنابة جانيت وودكوك في بيان إن "موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على هذا اللقاح تمثل خطوة في وقت نواصل مواجهة وباء كوفيد-19".

وأضافت: "بينما تلقى ملايين الأشخاص بشكل آمن لقاحات كوفيد-19، ندرك أنه بالنسبة للبعض، ستزيد موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح الثقة بالتطعيم".

وبات لقاح فايزر الذي قد يتم تسويقه الآن تحت اسم علامته التجارية "كوميرناتي" الأول الذي يحصل على الموافقة الكاملة.

وأعطيت عشرات آلاف الجرعات منه حتى الآن بموجب تصريح استخدامه الطارئ الذي حصل عليه في 11 ديسمبر 2020.

ويستند قرار منحه الموافقة إلى بيانات محدّثة من الاختبارات السريرية التي جرت عليه بما يشمل متابعة لمدة أطول فيما تم تقييم سلامته وفعاليته بالنسبة لأكثر من 40 ألف شخص.

وسبق أن أعلن الجيش الأميركي أنه سيلزم عناصره بتلقي اللقاح فور حصوله على الموافقة الكاملة فيما يتوقع أن تتخذ سلسلة شركات خاصة وجامعات خطوات مشابهة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news