حريق غابات يدمر عشرات المباني في كاليفورنيا

المصدر: لوس أنجلوس - د ب أ

ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن حريق الغابات "كالدور فاير" المشتعل في شرق سكرامنتو بولاية كاليفورنيا قد امتد لمساحة 100 ألف فدان ودمر عشرات المباني، ولكن مسؤولي الإطفاء قالوا إنه من المتوقع أن تضعف الرياح القوية التي أشعلت نيران الحريق سريع الحركة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن الحريق المستعر الذي اشتعل يوم 14 أغسطس الجاري أحرق 98 ألفا و149 فدانا ولم يقم رجال الإطفاء بعد باحتواء النيران.

ودمر الحريق 328 مبنى حتى الأمس، وبسبب تهديد الحريق سيتم إغلاق تسع غابات وطنية في المنطقة حتى 6 سبتمبر المقبل.

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