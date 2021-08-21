فيديو صادم لوفاة طفلة أفغانية وسط الحشود

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تداولت وسائل إعلام أفغانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لوفاة طفلة أفغانية بشكل مفاجئ وسط الحشود في مطار كابول.

وظهر أحد الأشخاص حاملاً الطفلة دون أن تضح هويته إن كان والدها أو أحد أقاربها، وسط صراخ الكثيريين، ودون أن يتضح سبب الوفاة.

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