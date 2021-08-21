فيديو صادم لوفاة طفلة أفغانية وسط الحشود
تداولت وسائل إعلام أفغانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لوفاة طفلة أفغانية بشكل مفاجئ وسط الحشود في مطار كابول.
A young girl lost her life today in the chaos of #Kabulairport#Afghanistan #Taliban #Talibans #Kabul #AfghanTaliban #afghanistanwomen #Afghangirl pic.twitter.com/JaK9f5Qzee— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 20, 2021
وظهر أحد الأشخاص حاملاً الطفلة دون أن تضح هويته إن كان والدها أو أحد أقاربها، وسط صراخ الكثيريين، ودون أن يتضح سبب الوفاة.
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