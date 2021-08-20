ملك ماليزيا يعين إسماعيل صبري رئيسا جديدا للوزراء

المصدر: كوالالمبور - د ب أ

اختار ملك ماليزيا وزير الدفاع السابق نائب رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب رئيسا للوزراء لينهي بهذا أزمة سياسية مطولة في البلد الذي يعاني من جائحة كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن إسماعيل صبري /61 عاما/ سوف يؤدي اليمين غدا السبت، وفقا لبيان صادر عن القصر الملكي الذي قال إنه حصل على دعم 114 نائبا في البرلمان المؤلف من 220 عضوا. وجاء البيان بعدما التقى الملك بحكام ملكيين آخرين للبلاد اليوم الجمعة لمناقشة الوضع.

يأتي التعيين بعد أسابيع من الاضطراب السياسي الذي أدى إلى استقالة محي الدين ياسين وحكومته بالكامل يوم الإثنين بعد 17 شهرا في المنصب وسط تصاعد الغضب بشأن تعامله مع الجائحة والاقتصاد.

ووصلت الإصابات اليومية بكوفيد-19 لرقم قياسي لثالث يوم اليوم الجمعة رغم أن البلاد في الشهر السابع من حالة الطوارئ وشهدت عدة إغلاقات.

وقال القصر في بيان: «أعرب جلالته عن آرائه أنه بتعيين رئيس الوزراء سوف تواصل الحكومة الجهود لمكافحة جائحة كوفيد-19 على الفور من أجل راحة وسلامة الشعب ورفاهية البلاد التي تضررت بشدة جراء هذه الأزمة والتهديد الوبائي».

ويلعب الملك دورا شرفيا إلى حد كبير ولكنه يعين رئيس الوزراء بناء على من يعتقد أنه يحظى بأغلبية في البرلمان.

وبمجرد تعيينه، سوف يواجه رئيس الوزراء الجديد تصويتا بالثقة في البرلمان في أقرب وقت ممكن، بحسب ما قاله القصر في بيان أمس الأول الأربعاء.





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news